В топ регионов Поволжья по популярности среди туристов вошла Саратовская область

Усадьба Н.Г. Чернышевского. Фотография из социальных сетей музея

Как показывают исследования на основе Big Data оператора МагаФон, наибольшую долю гостевого трафика вблизи них зафиксирована в Татарстане, Астраханской, Пензенской и Саратовской областях.

Самым посещаемым стал Дом-музей Николая Чернышевского в Саратове. Более 15% от общего числа туристов обязательно посещают места, где жил и творил талантливый критик, философ и публицист.

Основной фонд музея насчитывает более 32 000 единиц хранения, имеется библиотека и архив. Музей расположен на территории бывшей усадьбы Чернышевских и Пыпиных. Комплекс включает мемориальные сооружения: дом семьи Чернышевских, флигель О.Чернышевской, дом Пыпиных - административное здание, в котором развернута монографическая историко-литературная экспозиция «Отечества достойный сын». Живописная усадьба с постройками XIX века - простой, уютный, строгий дом, вещи, хранящие память о его обитателях, уникальные мемориальные экспонаты.

Пики посещений приходятся на октябрь, январь и март — время каникул в большинстве школ страны. Чаще других с начала 2023 года Саратовскую область за отдыхом и впечатлениями посещали гости из Москвы, Самары, Воронежа, Волгограда и Краснодарского края.