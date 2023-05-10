В Балаково эвакуировали сотрудников местной администрации

Фото: https://t.me/adm_bal
Сегодня утром, 10 мая, чиновников Балаковского района эвакуировали из здания администрации, сообщает Телеграм-канал муниципалитета в составе Саратовской области.
— Сотрудники администрации временно покинули здание из-за проведения работ экстренных служб, — сообщает источник.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.