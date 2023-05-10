В Балаково эвакуировали сотрудников местной администрации

Фото: https://t.me/adm_bal

Сегодня утром, 10 мая, чиновников Балаковского района эвакуировали из здания администрации, сообщает Телеграм-канал муниципалитета в составе Саратовской области.

— Сотрудники администрации временно покинули здание из-за проведения работ экстренных служб, — сообщает источник.

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