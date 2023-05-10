Еще два населенных пункта в Саратовской области оздоровлены от лейкоза КРС

По сообщению Управления ветеринарии Правительства области, на территории области отменены ограничительные мероприятия по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота. С 27 апреля - в поселке Садовый Октябрьского муниципального образования Балашовского района и с 28 апреля - в деревне Махино муниципального образования «Город Саратов». Ликвидация эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота выполнена в полном объеме.

Проводились мероприятия по выявлению инфицированных животных, проведению своевременного их отделения из общего стада и исключению контактов здоровых и инфицированных животных и последующей сдачи больных животных на убой. Лечения от данного заболевания не существует.

С начала текущего года оздоровлены и сняты ограничения с 11 неблагополучных по данному заболеванию пунктов.

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