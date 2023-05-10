В Саратовской области пересчитают численность сурков

архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона, в течение месяца в мае и июне будут реализованы мероприятия по учет численности сурка.

Животных считают ежегодно (в мае и июне) на территории общедоступных охотничьих угодий Саратовской области. Используя метод интервальной оценки, специалисты обследуют места поселений сурка. Симпатичные грызуны обычно живут на пастбищах, лугах и естественных сенокосах. Планируется посчитать общее количество семей, средний размер сурчиной семьи в каждом поселении. На основе анализа вышеназванных показателей станет известна общая численность сурков.

По данным на 01 апреля прошлого года в Саратовской области обитало более 36 тысяч зверьков.

Отметим, что сурки или байбаки — самые крупные грызуны после бобров, типичные представители фауны зональной степи и лесостепи России. Сурок – это среднего размера (до 60 сантиметров длиной, вес до 6 килограмм) грызун, близкий по биологическим данным к семейству беличьих.

Обычно семья занимает отдельную нору, которые бывают многоквартирные (отдельные помещения для еды, обычного времяпровождения, зимней спячки) и глубокие – до четырех метров. У каждой норы несколько входов и выходов. Обязательно существует центральный, расположенный около основного земляного холмика – сурчины. Эти грызуны мирные и относительно безвредные существа, поэтому зоологи призывают не беспокоить и не пугать сурков. Особенно уязвимы они в период спячки.

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