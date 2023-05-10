Северный обход Саратова закончат осенью этого года

vk.com/volodin.saratov

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и зампред Правительства России Марат Хуснуллин обсудили в рамках последнего рабочего визита в регионе строительство Южного и Северного обходов Саратова. Об этом сообщили в Телеграм-канале саратовских сторонников Володина.

Северный обход, связывающий федеральные трассы Р-22, Р-228 и А-298, будет открыт уже в сентябре 2023 года, а Южный обход вместе с подходами и новым мостом через реку Волгу планируется завершить в 2026 году. Отмечалось, что окончание работ по проектированию моста через Волгу ожидается в 2024 году.

Мост планируется построить в районе русла реки Мечетка со стороны Энгельса и в районе Хмелевки со стороны Саратова.

Кроме того, была заявлена информация о том, что строительство Южного обхода должно стать продолжением существующей объездной дороги вокруг Саратова и соединиться с трассой Энгельс-Озинки, при этом обход не затронет жилые дома. Предполагается, что к строительству Южного обхода с новым мостом приступят уже в этом году.

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