фото: Время Саратовское

В День Победы в Саратове развернули 20-метровое Знамя Победы и провели автопробег.

В этом году Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоялась в новом формате. Жители региона вышли на улицы в футболках с портретами своих героев.

Кроме того, вчера, 9 мая, в Саратове прошел автобронепробег "Марш Победителей". Колонна автомобилей и бронетехники проехала по памятным местам Саратова. На Театральной площади было развернуто 20-метровое Знамя Победы и огромная Георгиевская лента в виде буквы Z, после чего колонна продолжила движение по городу.

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