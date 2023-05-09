Под Балашовом столкнулись Niva Chevrolet и грузовик — погиб 70-летний водитель легкового авто

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 9 мая, в Балашовском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП на трассе Р-22 «Каспий» рядом с поворотом в село Родничок.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД, на трассе столкнулись автомобиль Niva Chevrolet и грузовик Sсania. В результате автоаварии погиб 70-летний водитель «Нивы» и еще один мужчина, его личность сейчас уточняется.

По данным регионального минздрава, другой пассажир «Нивы Шевроле», 60-летний мужчина,получил ушиб головного мозга и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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