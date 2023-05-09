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НовостиПроисшествия9 мая 2023 12:59

В Марксе расследуют гибель 44-летнего мужчины в общежитии

На теле погибшего нашли увечья
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе расследуют гибель 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Тело было обнаружено в комнате общежития соседкой. Женщина заметила увечья на теле мужчины в комнате и сразу вызвала полицию.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а патологоанатому предстоит установить причину смерти.

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