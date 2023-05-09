На пожаре в частном доме в Энгельсе погибла 57-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В городе Энгельсе произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Как уточнили в управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области, ЧП произошло на улице Лесной сегодня утром, 9 мая.
Предварительно, в частном доме произошло короткое замыкание и начался пожар. Прибывшие на место два экипажа пожарных потушили огонь и нашли в помещении тело 57-летней женщины.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Следователи начали проверку.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.