Фото: Облспас

Несчастный случай в Горпарке Саратова унес жизнь женщины с ребенком. Об этом Юрий Юрин, руководитель Облспаса при областном правительстве, сообщил в своем Telegram-канале.

Звонок в службу «112» об инциденте поступил в 14:25. В городском парке имени Горького на людей упало дерево – саратовчанка с ребенком погибла, также пострадали двое детей - они госпитализированы.

Губернатор Роман Бусаргин дал распоряжение чиновникам выехать на место происшествия и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

На месте работают также следователи регионального СУ СКР. Все обстоятельства трагедии выясняются.

UPD 15:55: в региональном Облспасе сообщили о трех пострадавших в результате ЧП — они доставлены в больницы с незначительными поврежедниями

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