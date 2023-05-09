фото: пресс-служба мэрии

В саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 9 мая, в мероприятии, посвященном 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Губернатор области Роман Бусаргин, председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев, глава города Лада Мокроусова, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, ветераны ВОВ, неравнодушные жители.

фото: пресс-служба мэрии

Присутствующие возложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Журавли».

В Парке Победы прозвучали патриотические песни, в том числе главная композиция праздника - «День Победы» в исполнении Народного артиста СССР Леонида Сметанникова.