Лада Мокроусова поздравляет ветерана ВОВ Петра Дмитриевича Колчина

Мэр города Лада Мокроусова поздравила саратовцев с Днем Победы. Свое поздравление глава Саратова опубликовала в телеграм-канале.

- Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие саратовцы! Примите самые искренние поздравления с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - поистине самый почитаемый всенародный праздник! Это день памяти о бессмертном подвиге нашего народа, самоотверженно отстоявшего свободу и независимость Отчизны в годы Великой Отечественной войны.

Мы сквозь годы пронесем память о Великой Победе над злом и фашизмом. В наших сердцах никогда не иссякнут уважение и благодарность за подвиги ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, поднимавших страну из пепла и руин.

Следуя примеру своих героических предков, сегодня наш народ самоотверженно защищает свое Отечество. Вновь солдаты российской армии плечом к плечу отстаивают свободу и независимость нашей Родины.

Мужество и героизм, которые проявляют участники специальной военной операции, вызывают огромную гордость. Наш долг - обеспечивать надежный тыл, поддерживать военных и их семьи.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания добра, мира, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! - завершила свое поздравление Мокроусова