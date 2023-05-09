Утром в Саратове спасли тонущего у Ротонды мужчину. Об этом сообщает Служба спасения Саратовской области.

Сегодня, 9 мая, в Саратове чуть не утонул мужчина в центре города. Утром в службу спасения поступило сообщение о тонущем в Волге, рядом с Ротондой мужчине. Спасатели эвакуировали мужчину в одежде на берег.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

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