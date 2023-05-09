Роман Бусаргин

Сегодня, 9 мая, Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем Победы, поздравление опубликовано в его Телеграм-канале.

- Мы все помним своих героев. Тех, кто шел в штыковую атаку, сбивал вражеские самолеты и топил корабли, стоял у станка, работал в поле, спасал жизни в госпиталях. Все вместе они защитили родную землю и спасли будущие поколения.

Мы преклоняемся перед героизмом нашего народа. Прошло 78 лет, выросло много поколений. И все они унаследовали любовь к Родине, готовность ее защищать, Наши солдаты продолжают защищать Отечество в ходе СВО, - заявил Роман Бусаргин.