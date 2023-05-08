Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 13:29

К Дню Победы бойцы СВО, юные патриоты и волонтёры прочитали стихотворение Симонова

Источник:kp.ru
.

.

Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в проекте телеканала «Саратов24» к Дню Победы.

В своём телеграм-канале «Пара слоV» он поделился видеороликом, где вместе с ним стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» читают бойцы специальной военной операции, молодогвардейцы «Единой России», юные патриоты и волонтёры. А также школьники Воскресенского района, которые недавно по приглашению Николая Панкова побывали на местах сражений Сталинградской битвы.

Одно из четверостиший знаменитого стихотворения Николай Панков прочитал возле памятника Воину-освободителю в Перелюбе.