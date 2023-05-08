К Дню Победы бойцы СВО, юные патриоты и волонтёры прочитали стихотворение Симонова

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Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в проекте телеканала «Саратов24» к Дню Победы.

В своём телеграм-канале «Пара слоV» он поделился видеороликом, где вместе с ним стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» читают бойцы специальной военной операции, молодогвардейцы «Единой России», юные патриоты и волонтёры. А также школьники Воскресенского района, которые недавно по приглашению Николая Панкова побывали на местах сражений Сталинградской битвы.

Одно из четверостиший знаменитого стихотворения Николай Панков прочитал возле памятника Воину-освободителю в Перелюбе.