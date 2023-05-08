Кадры с турнира

В преддверии Дня Победы в Балашове прошел турнир для юных боксеров.

С 5 по 6 мая в Балашове Саратовской области прошел традиционный открытый турнир по боксу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Балашова, Аркадака, Ртищево и Турков.

Кадры с турнира

- Во время пандемии этот турнир не проводился. В этом году мы решили возобновить традицию и пригласили команды из других городов Саратовской области. День Победы – один из главных праздников в году! Мы чтим память погибших, тех, кого с нами уже нет, желаем здоровья живущим участникам и ветеранам Великой Отечественно войны, посвящаем наши победы им!

Честь нашего клуба на соревнованиях отстаивали 20 воспитанников. Ребята показали свое мастерство в поединках. Были и победы, и поражения. Но из этого и состоит жизнь. Надеюсь, мы воспитаем достойную смену и патриотов своей страны. Поздравляю с наступающим Днем Победы всех жителей Саратовской области. Не забывайте тех, кто подарил нам жизнь и свободу! Мы победим!, - в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» пожелал директор и тренер балашовского спортклуба «Ангел» Шамиль Устраханов.

Кадры с турнира

Подготовили балашовских спортсменов Геннадий Акимов, Юрий Попов, Шамиль Устраханов и Давид Касимов.

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