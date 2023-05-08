фото:МЧС

В Кировском районе Саратова горели сараи в частном секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области. Сегодня, 8 мая, утром в Саратове произошел пожар. Звонок в диспетчерскую поступил в районе 10:44. По словам звонивших, возгорание произошло в частном секторе, на перекрестке улиц Вольская и 1-й Крестьянский проезд

Тушением пожара, охватившего 80 квадратных метров территории занимались 5 расчетов пожарной охраны. Пострадавших нет.

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