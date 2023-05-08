В Саратовской области на предприятиях увеличилось производство молока

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По данным саратовского минсельхоза, с начала 2023 года на сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области увеличилось производства молока. Так, например, сравнивая с 2022 годом, показатели возросли на 9,4%, составив 42,7 тыс. тонн.

Районом-лидером стал Марксовский муниципальный район, в котором надой составил 25 112 тонн.

Из расчета на одну корову за сутки, средний показатель производства молока на следующих предприятиях составил: Марксовский – 30,2 кг, Энгельсский – 23,0 кг, Калининский – 21,3 кг, Новобурасский – 20,1 кг.