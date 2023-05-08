Роман Петров

В честь Дня Победы саратовский спасатель пробежал из Саратова в Волгоград.Об этом в социальных сетях рассказал Юрий Юрин.

Саратовский спасатель Роман Петров финишировал у Мамаева Кургана. Мужчина в преддверии праздника решился на 400-километровый одиночный марафон из Саратова в Волгоград километров. Дорога заняла у Романа 7 дней.

- "Трейл Саратов-Волгоград (400 км) завершен, сегодня добежал до места, где расположена "Родина-Мать зовет", как и было задумано. Сегодня пробежал 75 км, это было настоящее испытание, как физическое, психическое и туристическое. Трасса сложная, постоянные подъемы, часто меняется погода: жара, холод, ветер, ливень. В палатке бывало холодно, спал мало.. - делится своими эмоциями легкоатлет.

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