фото: пресс-служба мэрии

В Саратове провели церемонию возложения цветов к монументу «Воин-освободитель». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Сегодня, 8 мая, на Воскресенском кладбище состоялась традиционная церемония возложения цветов к монументу «Воин-освободитель». В памятном мероприятии приняли участие Губернатор области Роман Бусаргин, глава города Лада Мокроусова, представители депутатского корпуса, администрации города, силовых структур, ветераны и неравнодушные горожане.

Участники мероприятия почтили павших минутой молчания и возложили цветы к монументу

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