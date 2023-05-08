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НовостиПроисшествия8 мая 2023 7:18

В Балаковском районе из Волги вытащили труп неизвестной женщины

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Балаковском районе из Волги вытащили труп неизвестной женщины. Об этом сообщает региональный СУ СКР.

Вчера, 7 мая, в Балаковском районе местные жители плыли на моторной лодке рядом с СНТ «Зеленая дача» и увидели в воде тело неизвестной женщины. О страшной находке очевидцы сообщили в правоохранительные органы.

Следователь и судмедэксперт провели осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшей при внешнем осмотре не было обнаружено.

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