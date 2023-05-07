В Саратовской области МЧС предупредила о заморозках ночью и утром 8 мая

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за угрозы заморозков ночью и утром завтра, 8 мая. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Вплоть до 10 мая температура воздуха по области будет падать до 0...-3 градусов. Днем завтра возможны порывы северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду, что соответствует желтому уровню опасности.

При этом, местами по региону до 10 мая будет сохраняться высокая четвертая класса горимости пожарная опасность.

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