В Саратове провели акцию в память о погибших на полях сражений

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Глава города Саратова Лада Мокроусова рассказала о проведенной 7 мая акции в память о погибших на полях сражений. В рамках мероприятия в воды Волги возложили венок Славы.

Участие в церемонии приняли граждане, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и военнослужащие СВО, которые находятся сейчас в отпуске.

Напомнив о традиции церемонии возложения венков, зародившейся в 1989 году в Саратове по инициативе Елены Ивановной Лукиной, штурмана полка Марины Расковой, Лада Мокроусова подчеркнула, что акция проводится для почтения памяти погибших и заявления о сострадании к их близким.

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