Бастрыкин запросил отчет по расследованию дела об убийстве жителя Балашова

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, потребовал представить доклад о ситуации, связанной с установлением обстоятельств убийства мужчины в городе Балашов, Саратовская область. Пользователям социальной сети «ВКонтакте», опубликован видеоролик, в котором мать говорит об убийстве своего сына в прошлом году, отмечая, что наказания за это преступление не понес ни один человек.

— Следственный комитет России по Саратовской области вел расследование по этому делу об убийстве одного из фигурантов, но судебное дело было прекращено по оправдательному приговору присяжных заседателей. В настоящее время приговор отменен в вышестоящей инстанции, и расследование продолжается. Также есть уголовное дело в отношении другого фигуранта за укрывательство особо тяжкого преступления, —говорится в сообщении.

Председатель СК РФ поручил временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области Олегу Мезрину подготовить отчет по этому вопросу.

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