Саратовские волонтеры спасли красноухую черепаху — хозяева выкинули ее в районе «Липок»

Фото: «Мудрый Рух 64» / Телеграм

Саратовские волонтеры центра защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» позаботились о черепахе, которую горожане нашли в парке «Липки».

– Один только вопрос. Красноушка - водная, плавающая черепаха. Они едят рыбу, моллюсков, лягух, живут в воде, все это знают. Ее принесли не на речку и не к Волге, а в «Липки», парк без прудов и водоемов, чтобы «отпустить на волю». Ладно бы в прудик выкинуть, но в парк в городе, прям в центре, где воды вообще нет? Как? Зачем?? – возмутилась автор Телеграм-канала движения.

Черепашке в центре не будет одиноко – в питомнике у волонтеров ее сородичей уже шесть. Правда, это скорее печальная история, только одну из них хозяева отдали сами, остальных же просто выкинули на улицу.

Организация обратилась к саратовцам с просьбой не покупать черепах знакомым и друзьям.

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