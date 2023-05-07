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НовостиПроисшествия7 мая 2023 10:15

В Балаково 26-летний велосипедист пострадал в ДТП с легковым авто

Авария произошла на перекрестке Трнавской и проспекта Героев
Роман Хвалин

В Балаково произошло ДТП с участием велосипедиста. О дорожном инциденте, произошедшем вчера, 6 мая, сообщили в администрации муниципалитета в составе Саратовской области со ссылкой на местную станцию скорой помощи.

Утром, около десяти часов, на перекрестке Трнавской и проспекта Героев велосипедист, 26-летний мужчина, столкнулся с легковым автомобилем.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего велосипедиста в хирургическое отделение городской больницы. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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