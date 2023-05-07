Саратовская телебашня окрасится праздничной подсветкой в День радио

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Сегодня, в День радио и связи, 7 мая, саратовская телебашня снова окрасится праздничной подсветкой, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи региона.

Иллюминацию включат к сегодняшнему празднику вечером – с 21 до 23 часов.

На телебашне в это время появятся символы праздника и будут отображены поздравления.

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