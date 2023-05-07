В Саратове жители нескольких домов в центре остались без воды на целый день

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 7 мая, в Саратове жители нескольких домов остались без воды на целый день. Об этом сообщает пресс-служба КВС.
Отключения затронули дома №№44/52 и 54/62 по Пугачева инесколько домов на Мичурина от Хользунова до Пугачева.
Вернуть воду горожанам коммунальщики надеются не раньше полуночи.
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