В Саратове жители нескольких домов в центре остались без воды на целый день

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 7 мая, в Саратове жители нескольких домов остались без воды на целый день. Об этом сообщает пресс-служба КВС.

Отключения затронули дома №№44/52 и 54/62 по Пугачева инесколько домов на Мичурина от Хользунова до Пугачева.

Вернуть воду горожанам коммунальщики надеются не раньше полуночи.

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