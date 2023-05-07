В аварии в Саратовской области 34-летний мотоциклист получил травмы

Фото: Госавтоинспекция

В аварии на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в Татищевском районе, произошедшей вчера, 6 мая, пострадал 34-летний мужчина, который ехал на мотоцикле Yamaha.

Представители УГИБДД сообщили, что инцидент произошел около полудня. Мотоциклист не справился с управлением и вылетел с транспортного средства на ходу.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, а инцидентом занимаются инспекторы.

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