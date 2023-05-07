Вячеслав Володин поручил начать строительство очистных сооружений для Волги в Саратове уже в этом году

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время своего последнего визита в Саратовскую область объявил, что в этом году в Саратове начнется строительство очистных сооружений, призванных защитить Волгу от городских стоков. Об этом сообщили в Телеграм-канале саратовских сторонников политика.

На протяжении нескольких лет до 70% городских стоков попадало в Волгу через Глебучев овраг, это пагубно влияло на реку. Председатель Госдумы напомнил, что Волга является источником питьевой воды для многих горожан, должна восстанавливаться, и необходимо относиться к ней соответственно.

В апреле Володин призвал правительство РФ приступить к строительству очистных сооружений в регионах, в том числе и Саратовской области. Кроме того, в августе прошлого года он сообщил, что правительство РФ одобрило строительство очистных сооружений в Глебучевом овраге Саратова. Во время совместного визита в Саратов Володин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин также обсудили строительство очистных сооружений в городе.

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