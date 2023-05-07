Из-за пожара на Гвардейской в Саратове пришлось эвакуировать 20 человек

Вчера, 6 мая, произошел пожар в Саратове, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 11:18 получен сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома №42а на улице Гвардейской, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Для тушения были задействованы два пожарных расчета. Спасателям пришлось провести эвакуацию и вывести 20 человек, пострадавших не оказалось. Причины ЧП уточняются.

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