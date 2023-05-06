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НовостиПолитика6 мая 2023 18:23

В Саратове увековечили память 194 погибших в ходе СВО жителей региона

Церемония состоялась в Парке Победы
Наталия Калинина
Фото: Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

Фото: Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

Сегодня, 6 мая, в Саратове увековечили память 194 погибших в ходе СВО жителей региона. В Парке Победы на Соколовой горе имена погибших военнослужащих были увековечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Мероприятие прошло по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На памятник занесены имена 194 бойцов. Память военнослужащих почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню.