Фото: Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области

Сегодня, 6 мая, в Саратове увековечили память 194 погибших в ходе СВО жителей региона. В Парке Победы на Соколовой горе имена погибших военнослужащих были увековечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Мероприятие прошло по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На памятник занесены имена 194 бойцов. Память военнослужащих почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню.