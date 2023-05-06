Фото: Министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области
Сегодня, 6 мая, в Саратове увековечили память 194 погибших в ходе СВО жителей региона. В Парке Победы на Соколовой горе имена погибших военнослужащих были увековечены на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Мероприятие прошло по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
На памятник занесены имена 194 бойцов. Память военнослужащих почтили минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню.