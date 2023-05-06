Саратовское предприятие похвалили в докладе Владимиру Путину

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Саратовское предприятие ООО «Прометрика» похвалили в докладе Владимиру Путину, о чем сообщает региональное Министерство информации и массовых коммуникаций.

На приеме у Владимира Путина глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в стране.

Саратовское предприятие ООО «Прометрика» попало в доклад Президенту в качестве успешного примера работы. Оно занимается производством готовых кормов для животных и получило льготный инвесткредит в рамках программы стимулирования кредитования.