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НовостиОбщество6 мая 2023 13:39

Саратовское предприятие похвалили в докладе Владимиру Путину

ООО «Прометрика» отметили в докладе Президенту
Наталия Калинина
Фото: companies.rbc.ru

Фото: companies.rbc.ru

Саратовское предприятие ООО «Прометрика» похвалили в докладе Владимиру Путину, о чем сообщает региональное Министерство информации и массовых коммуникаций.

На приеме у Владимира Путина глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в стране.

Саратовское предприятие ООО «Прометрика» попало в доклад Президенту в качестве успешного примера работы. Оно занимается производством готовых кормов для животных и получило льготный инвесткредит в рамках программы стимулирования кредитования.