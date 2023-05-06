Встреча с семьями участников СВО

Сегодня, 6 мая, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов провел прием участников СВО и членов их семей. На встрече обсуждалось множество вопросов, например, льготное устройство детей в детский сад, улучшение жилищных условий в рамках программы переселения из аварийного жилья.

Жена мобилизованного Елизавета Георгиевна рассказала, что ей очень тяжело. Муж оказался в плену и ей не на что жить. У нее двое детей, младшему нужна помощь в устройстве в детский сад. Женщина также пожаловалась, что проданный два года назад семейный автомобиль, новый хозяин на учет не поставил, поэтому налог и штраф пришел ее семье.

- Мы поможем вам оформить ребенка в удобный для вас детский сад. Также вы можете воспользоваться льготой по бесплатному посещению бассейна и кружков, - напомнил жене военного Дмитрий Плеханов.