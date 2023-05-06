Житель Энгельса сбил женщину насмерть и врезался в дерево

Фото с места ДТП

Сегодня утром, 6 мая, в Энгельсе насмерть сбили женщину, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 7.40 на пересечении улиц Советской и Дзержинского. 29-летний водитель «Лады Приора» сбил 65-летнюю женщину, после чего машина врезалась в дерево. Пострадавшая женщина скончалась до прибытия скорой медицинской помощи.

Водитель «Приоры» после столкновения с деревом получил закрытый перелом левой голени со смещением. В состоянии средней тяжести он доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу Энгельса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.