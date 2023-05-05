Фото: ЧП-Саратов

Сегодня вечером, 5 мая, на окраине Саратова женщина упала со второго этажа. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Инцидент произошел в Ленинском районе, в поселке Жасминный. 53-летняя женщина упала о второго этажа дома по адресу Строителей, 10.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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