Скриншот с видео пресс-службы губернатора Саратовской области

Саратовские дети нарисовали ветеранам огромную открытку к празднику Победы. Об этом сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе губернатора региона.

На Театральной площади школьники создали настоящий объект искусства – на большой (25х25 метров) композиции школьники изобразили один из символов Героев Великой Отечественной в Саратове – мемориал «Журавли».

Старания детей оценил и лично губернатор.

Скриншот с видео пресс-службы губернатора Саратовской области

- Получилось очень красиво! Ребята – большие молодцы! – написал Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

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