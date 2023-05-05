Скриншот с видео пресс-службы губернатора Саратовской области
Саратовские дети нарисовали ветеранам огромную открытку к празднику Победы. Об этом сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе губернатора региона.
На Театральной площади школьники создали настоящий объект искусства – на большой (25х25 метров) композиции школьники изобразили один из символов Героев Великой Отечественной в Саратове – мемориал «Журавли».
Старания детей оценил и лично губернатор.
Скриншот с видео пресс-службы губернатора Саратовской области
- Получилось очень красиво! Ребята – большие молодцы! – написал Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
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