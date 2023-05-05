В Саратове машина задавила восьмилетнего велосипедиста

Сегодня, 5 мая, в Саратове машина задавила несовершеннолетнего велосипедиста, сообщили в городском ОГИБДД.

В 18:49 рядом с домом №9а по улице Усть-Курдюмской произошло столкновение между водитель Nissan сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде.

В настоящее время сотрудники госавтоинспекции находятся на месте аварии, ребенка госпитализировали. Детали инцидента выясняются.

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