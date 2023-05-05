В Заводском районе Саратова загорелся расселенный дом

Сегодня, 5 мая, загорелся расселенный дом в Заводском районе Саратова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 15:01 поступила информация о ЧП в доме №27а на улице Заречной. Женщина из соседнего дома вызвала пожарных, когда заметил дым. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, причина его пока остается неизвестной.

С огнем справились три пожарных расчета, из соседнего здания вывели четырех человек. Никто не пострадал.

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