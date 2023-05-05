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НовостиОбщество5 мая 2023 13:53

В праздники в Саратове инспекторы ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель»

Евгений Бадиков
фото: Архив "КП"

фото: Архив "КП"

В праздники в Саратове инспекторы ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Саратова.

В выходные и праздничные дни с 5 по 9 мая 2023 года сотрудники ГИБДД проведут рейды «Нетрезвый водитель», направленные на предупреждение нарушений ПДД и выявление водителей в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС рекомендуют не омрачать выходные дни и не садиться за руль в пьяном виде

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