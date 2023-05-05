фото: Архив КП

Саратовцев ждут на ярмарках выходного дня. Информацию опубликовал телеграм-канал мэрии облцентра.

В субботу, 6 мая сельхозтоваропроизводители области представят продукцию на торговых площадках, которые расположены в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и на Московском шоссе, 61 в Елшанке.

В ассортименте будут представлены: мед, колбасные и мясные изделия, крупы, овощи, ягоды и фрукты, яйца, растительное масло.

Также свежую натуральную фермерскую продукцию можно приобрести на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный: со вторника по пятницу (8:00-17:00), в субботу и воскресенье (7:00 до 16:00).

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