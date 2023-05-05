В день профессионального праздника в Саратове наградили водолазов

фото: Архив "КП"

Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин встретился с водолазами Областной службы спасения, вручил ведомственные награды - нагрудный знак МЧС России «Отличный водолаз» и поздравил коллег.

Водолаз – трудная и опасная мужская профессия. В нашей стране для представительниц слабого пола эта профессия официально под запретом.

Этот праздник учредил Указ Президента РФ Владимира Путина от 5 мая 2002 года. Почему именно эта дата? Дело в том, что 5 мая (по старому юлианскому календарю 23 апреля) 1882 года Указом императора Александр III была основана первая водолазная школа в мире. И не где-нибудь, а именно в Кронштадте. Это город-порт на острове Котлин в Финском заливе, входит в состав Санкт-Петербурга.

Водолаз главным образом должен уметь выполнять работы под водой в специальном снаряжении. Тем, кто хочет получить эту профессию, нужно еще в школе обратить внимание на уроки физкультуры и ОБЖ. Также важное качество – спокойствие. А в экстремальной ситуации – умение быстро принимать правильные решения и действовать. Ну и, конечно же, необходимы хорошие физические данные, выносливость и здоровье.

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