фото: Архив "КП"

В Пензе задержаны двое саратовцев, которые обокрали местный универсам на сумму более 7 тысяч рублей.

По данным ресурса «Пензенский прожектор», 56-летний мужчина и 55-летняя женщина зашли в помещение магазина под видом покупателей, убедившись, что за ними никто не наблюдает, украли 5 тюбиков туши для ресниц, 4 флакона туалетной воды, по одному тюбику крема и помады. Подозреваемых задержал участковый уполномоченный в Кузнецке.

В ходе допроса выяснилось, что ранее женщина проживала в городе Кузнецке, после чего уехала к своему любовнику в Саратов. Дама потребовала от своего незадачливого возлюбленного подарков в виде декоративной косметики и парфюма. Так как вороватая парочка периодически посещает Пензу, то мужчина предложил выкрасть необходимые товары из пензенского магазина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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