архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В автоаварии в Лысогорском районе пострадали трое детей, сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

По словам главы минздрава, сегодня, 5 мая, на трассе Р-22 Саратов – Балашов на повороте к поселку Лысые горы столкнулись две машины.

Пострадали трое мальчиков – 2,5 месячный малыш и дети 3,5 и 4 лет. Все пострадавшие из Саратова, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы лица, у всех троих, вероятно, сотрясение мозга.

Дети находятся в удовлетворительном состоянии, в сопровождении педиатра их доставили в больницу муниципалитета. Из Лысогорской районной больницы, куда и госпитализировали малышей, на ДТП выезжали две фельдшерские и одна врачебная бригады «скорой».

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