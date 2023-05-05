Фото: администрация Базарно-Карабулакского района

В Базарно-Карабулакском районе увековечили память погибшего в спецоперации бойца Константина Воробьева. На здании школы в селе Тепляковка, которую он окончил, установили мемориальную доску в его честь. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета Саратовской области.

Константин родился в Базарном Карабулаке и жил в Малых Озерках с семьей. Он закончил начальную школу в этом же районе и учился с 5-го по 11-й класс в основной школе села Тепляковка. После получения образования он служил пять лет в отделении патрульно-постовой службы МО МВД «Базарно-Карабулакский» в звании старшего сержанта.

Осенью 2022 года он отправился в зону СВО и погиб 20 января 2023-го года в возрасте 30 лет.

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