Дачу в Саратовской области продают за 30 млн

фото: Авито

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже самого дорогого дома в Саратовской области.

Трехэтажная резиденция площадью в 721 кв. метров на участке в 80 соток находится по адресу: село Подсосенки, Натальинское муниципальное образование, Балаковский район.

Дом постройки 2017 года представляет собой два этажа и цоколь. На прилегающей территории площадью в 80 соток расположены: гараж на три автомобиля с подсобными помещениями, беседка с санузлом и кладовой, сарай и сторожка.

На цокольном этаже расположены: щитовая, котельная, прачечная, кладовые и еще 8 помещений различного назначения.

Первый этаж занимают: действующий бассейн, спальня с отдельной гардеробной, ванная комната, сауна, гостиная с камином, кухня-столовая, санузлы и гардеробные для гостей.

На втором этаже - три спальни с гардеробными и санузлами, а также кабинет.

Присутствуют: газоны с автополивом, высажены десятки елей, туй, лип, детская площадка.

Коммунальные расходы сопоставимы с расходами за трёхкомнатную квартиру.

Дачу собственник оценил в 30 миллионов рублей. В настоящее время это самая дорогая загородная недвижимость подобного типа, реализуемая на указанной интернет-площадке.

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