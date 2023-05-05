В боях в зоне СВО погиб житель Энгельса Василий Платонов

фото: Архив КП

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Энгельсского района Василий Платонов. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба районной администрации.

Администрация Энгельсского муниципального района и Собрание депутатов ЭМР выражают соболезнования семье военнослужащего Платонова Василия Олеговича

— Василий Олегович - один из тех, кто встал в ряды защитников Отечества и безопасности граждан России от неонацизма. Он проявил храбрость, самоотверженность и до последней минуты своей жизни оставался предан своей Родине и народу. Глубоко скорбим вместе с родными, близкими и друзьями, — сообщили чиновники. Детали биографии и обстоятельства смерти бойца не сообщаются.

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