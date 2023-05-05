Изменения в рабочем графике МФЦ Саратовской области

фото: Архив КП

В связи с праздничными выходными в честь Дня Победы изменился рабочий график МФЦ «Мои Документы» Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 мая центры работают в обычном режиме. С 7 по 9 мая выходные дни во всех МФЦ.

С 10 мая «Мои Документы» возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.

Уточнить информацию можно тут https://mfc64.ru/filials или в Единой справочной службы МФЦ региона по телефону: 8 (8452) 65-39-69.

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