Изменения в рабочем графике МФЦ Саратовской области

фото: Архив КП
В связи с праздничными выходными в честь Дня Победы изменился рабочий график МФЦ «Мои Документы» Саратовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 мая центры работают в обычном режиме. С 7 по 9 мая выходные дни во всех МФЦ.
С 10 мая «Мои Документы» возобновляют работу в соответствии с действующим графиком.
Уточнить информацию можно тут https://mfc64.ru/filials или в Единой справочной службы МФЦ региона по телефону: 8 (8452) 65-39-69.
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