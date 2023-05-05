фото: Архив КП

3 мая с остановочного пункта «Площадь Ленина» отправился миллионный пассажир.

Пассажир стал миллионным в 2023 году по данным АО «Саратовская ППК».

Обладателем счастливого билета стал саратовец Святослав, который совершил поездку на пригородном поезде № 6481 сообщением «Анисовка – Лопуховка».

И.о. генерального директора АО «Саратовская ППК» Елена Кучура вручила молодому человеку подарок и сертификат, подтверждающий статус миллионного пассажира.

Традиция чествовать каждого миллионного пассажира зародилась в АО «Саратовская ППК» в 2019 году, когда впервые за семь лет количество перевезенных с начала года пассажиров превысило 4 млн человек.

В последнее время пассажиропоток стабильно возрастает. Способствуют этому экскурсионные маршруты. В период майских праздников АО «Саратовская ППК» организовало серию туристических поездок из Саратова в Волгоград.

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