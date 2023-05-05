Росавиация может сократить субсидии на авиаперевозки из Саратова

архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В своем Telegram-канале Росавиация сообщила о возможном сокращении субсидий на региональные авиаперевозки.
В ведомстве такие сокращения назвали оптимизацией, которая поможет авиакомпании заниматься эффективным перераспределением бюджетных средств и сохранять доступность авиаперевозок на социально-значимых направлениях. Росавиация проводит анализ маршрутной сети и подготовит перечень субсидируемых маршрутов.
Согласно данным сайта Росавиации, господдержку получают рейсы из Саратовской области в Казань и Грозный ("ЮВТАВИО"), Нижний Новгород и Минеральные Воды ("Азимут"), в Екатеринбург ("Ред Вингс"). В бюджетах этих регионов на поддержку авиарейсов на этих направлениях выделяется 30,5% средств
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